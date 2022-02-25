Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Old Tattoo Bar 26 февраля кавер-группа Panacea представит программу по мотивам хитов 2007 года. В концертном зале Рязанской филармонии 27 февраля актриса театра и кино Светлана Тимофеева — Летуновская и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени
В МКЦ 27 февраля состоится ставший уже традиционным музыкальный праздник — день рождения рязанского джаза. В клубе Old Tattoo Bar 27 февраля с сольным концертом выступит группа «Горшенев» — сольный проект экс-лидера группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенева.
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