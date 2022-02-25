Главы МИД стран ЕС решили включить Путина и Лаврова в списки санкций
Ранее министр иностранных дел Австрии сообщил, что санкции коснутся активов Путина и Лаврова, но не ограничений.
Главы МИД стран Евросоюза решили включить президента Владимира Путина и главу МИД России Сергея Лаврова в списки санкций. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает
Ранее министр иностранных дел Австрии сообщил, что санкции коснутся активов Путина и Лаврова, но не ограничений.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию.