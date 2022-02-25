Евросоюз согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова
Сообщается, что санкции будут заключаться в заморозке активов.
Евросоюз согласовал персональные санкции против президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом пишет
По информации телеканала, которую ему предоставил собственный источник в Евросоюзе, формальное решение примут в пятницу, 25 февраля.
Сообщается, что санкции будут заключаться в заморозке активов.
Ранее ввести персональные санкции против Путина мировых лидеров призывал президент Украины Владимир Зеленский.