DNS поднял цены в магазинах на 30%

Глава компании рассказал, что помимо курса ввели технологические санкции и неизвестно, как будут проходить поставки товаров.

Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%. Об этом на странице в Facebook глава компании DNS Дмитрий Алексеев.«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза», — написал он.

По словам Алексеева, рост цен составил до 30%. Он отметил, что возможен дальнейший рост.Глава компании рассказал, что помимо курса ввели технологические санкции и неизвестно, как будут проходить поставки товаров.

«Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», — сообщил он.