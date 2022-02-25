DNS поднял цены в магазинах на 30%
Глава компании рассказал, что помимо курса ввели технологические санкции и неизвестно, как будут проходить поставки товаров.
Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%. Об этом на
По словам Алексеева, рост цен составил до 30%. Он отметил, что возможен дальнейший рост.Глава компании рассказал, что помимо курса ввели технологические санкции и неизвестно, как будут проходить поставки товаров.
«Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», — сообщил он.