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Зеленского призвали уйти в отставку с поста президента Украины
Парламентарий заявил, что в стране должны появиться переговорщики, которые, смогут остановить войну и сохранить тысячи жизней с помощью переговоров.

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что президент страны Владимир Зеленский должен подать в отставку. Об этом в четверг, 24 февраля, он сообщил в своем телеграм-канале.

«Как гражданин Украины, как народный депутат Украины, я обращаюсь к президенту Зеленскому. Ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сегодня человеческие жизни, ты тот, кто привёл мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него хотя бы есть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку», — отметил Кива в видеообращении. Парламентарий заявил, что в стране должны появиться переговорщики, которые, смогут остановить войну и сохранить тысячи жизней с помощью переговоров.

«Другого пути нет. Только переговоры и только отставка Зеленского дадут возможность стране сохраниться», — заключил Кива.