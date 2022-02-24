Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
Текст законопроекта на данный момент отсутствует. Отмечается, что документ передан на рассмотрение руководству парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду страны законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом в четверг, 24 февраля,
«В Верховную раду внесен законопроект об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации», — говорилось в сообщении.
Текст законопроекта на данный момент отсутствует. Отмечается, что документ передан на рассмотрение руководству парламента.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он заявил, что народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.