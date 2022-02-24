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Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина
Ранее президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что объявляет о специальной военной операции в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 24 февраля, украинский лидер написал в своем telegram-канале.

«Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Шарлем-Мишелем, Дудой, Науседой… Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную помощь, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что объявляет о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что в планы России не выходит оккупация Украины и призвал украинских военных «сложить оружия и пойти домой». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил военное положение на всей территории страны.