За три дня рязанцы собрали более миллиона рублей для прибывших жителей ЛНР и ДНР

В период с 21 по 24 февраля местные жители перечислили на счет рязанского областного фонда перечислили более миллиона рублей. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил оперштаб регионального правительства.
По состоянию на 24 февраля, на счету рязанского областного фонда социальной поддержки населения собран 1 млн 174 тыс рублей.
Сбор материальной помощи продолжается. Напомним, что перечислить средства можно по реквизитам:
ОГРН 1026200957936
Юридический адрес: 390021, г. Рязань, район Солотча, д.24
Фактический адрес: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 7
ИНН/КПП 6228024200/622801001
Платежные реквизиты:
р/с 40703810053000000871
к/с 30101810500000000614
Рязанское отделение № 8606 ПАО Сбербанк
БИК 046126614
Назначение платежа: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.
Для быстрого перечисления средств можно воспользоваться QR-кодом, прочитав его с помощью мобильного приложения Сбербанка. Комиссия при переводе не взимается.