За три дня рязанцы собрали более миллиона рублей для прибывших жителей ЛНР и ДНР

По состоянию на 24 февраля, на счету рязанского областного фонда социальной поддержки населения собран 1 млн 174 тыс рублей.

В период с 21 по 24 февраля местные жители перечислили на счет рязанского областного фонда перечислили более миллиона рублей. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил оперштаб регионального правительства.

По состоянию на 24 февраля, на счету рязанского областного фонда социальной поддержки населения собран 1 млн 174 тыс рублей.

Сбор материальной помощи продолжается. Напомним, что перечислить средства можно по реквизитам:

ОГРН 1026200957936

Юридический адрес: 390021, г. Рязань, район Солотча, д.24

Фактический адрес: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 7

ИНН/КПП 6228024200/622801001

Платежные реквизиты:

р/с 40703810053000000871

к/с 30101810500000000614

Рязанское отделение № 8606 ПАО Сбербанк

БИК 046126614

Назначение платежа: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.

Для быстрого перечисления средств можно воспользоваться QR-кодом, прочитав его с помощью мобильного приложения Сбербанка. Комиссия при переводе не взимается.