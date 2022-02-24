В Воронежской области разбился Ан-26
Самолет совершал плановый полет по перевозке военного имущества. Сколько человек находилось на борту не сообщалось, однако весь экипаж погиб.
В Воронежской области разбился Ан-26. Об этом в четверг, 24 февраля,
Самолет совершал плановый полет по перевозке военного имущества. Сколько человек находилось на борту не сообщалось, однако весь экипаж погиб.
«Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — говорится в заявлении.
Причиной катастрофы стал отказ техники. На месте работает комиссия ВКС. Она установит все обстоятельства происшествия.
Фото telegram-канала Baza