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В Шилове мужчину осудят за убийство знакомого
Оба преступления были совершены обвиняемыми в состоянии алкогольного опьянения.

В Шиловском районе завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей райцентра 1982 и 1971 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В конце декабря 2021 года младший из обвиняемых во время бытового конфликта с соседом ударил его ножом в ногу, повредил заднюю большеберцовую артерию. От ранения мужчина скончался на месте происшествия до приезда сотрудников скорой. В ноябре 2021 года обвиняемые проникли в административное помещение, взломали запорные устройства дверей и похитили более 200 метров силовых медных кабелей, после чего скрылись с места происшествия. Похищенным они распорядились «по своему усмотрению».

Оба преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направили в суд.