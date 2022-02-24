В Рыбном 35-летний водитель квадроцикла потерял сознание во время движения и скончался
Трагедия случилась в среду, 23 февраля, примерно в 16:40 вблизи дома № 25 по улице Веселая.
В Рыбном скончался 35-летний водитель квадроцикла. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Трагедия случилась в среду, 23 февраля, примерно в 16:40 вблизи дома № 25 по улице Веселая в Рыбном. Там 35-летний мужчина ехал на квадроцикле «Стелс». В какой-то момент он потерял сознание и впоследствии скончался на месте происшествия. Уточняется, что ранее мужчина был лишен права управления транспортным средством.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.