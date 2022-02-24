В рязанском банке перестали продавать евро. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил корреспондент РЗН.инфо.
«Покупателей было видно только там, где доллары продавали по 96-99 рублей — появились даже очереди в 2-3 человека. А туда, где доллар скупался дороже 84 рублей, некоторые даже приходили сдать валюту. В одном из банков в центре Рязани продажа евро вообще остановилась — вместо курса стояли вопросительные знаки», — сообщил он.
Также сообщается, что утром 24 февраля, когда упал биржевой курс российского рубля, при открытии обменных пунктов банков в Рязани курсы продажи долларов и евро резко выросли по сравнению с предыдущими днями.
Для сравнения: 23 февраля доллар США стоит 82 рубля, евро — 92 рубля. 24 февраля стоимость доллара составила 110 рублей, а евро — 115.