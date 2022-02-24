В Рязанской области усилят антитеррористическую безопасность
Губернатор Николай Любимой отметил, что в Рязанской области действует режим повышенной готовности.
В Рязанской области усилят антитеррористическую безопасность. Об этом сообщила
Губернатор Николай Любимой отметил, что в Рязанской области действует режим повышенной готовности.
«В сложившихся условиях наша главная задача — предпринять все необходимые меры для максимального обеспечения безопасности жителей региона и бесперебойной работы всех объектов жизнеобеспечения», — заявил губернатор.