В Рязанской области коронавирусом заболели 882 человека

Об этом в четверг, 24 февраля, свидетельствуют данные федерального оперштаба.

В Рязанской области за сутки COVID-19 выявили у 882 рязанцев. Об этом в четверг, 24 февраля, свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 97 643 случая заражения COVID-19. За сутки госпитализировали 24 человек. Умерли за сутки четыре рязанца, всего — 3 005. Выздоровели за сутки 700 человек, всего 78 918.

В России за сутки зарегистрировали 132 998 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 15 928 568. Выздоровели за сутки 136 433 человека, всего — 12 972 661. Умерли за сутки 762 человека, всего — 348 578.