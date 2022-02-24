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В Рязани засняли пешехода, идущего по проезжей части из-за нечищенных пешеходных дорожек
Его засняли в Дашково-Песочне от Куйбышевского шоссе в сторону гипермаркета Selgros.

В Рязани засняли пешехода, который шел по проезжей части из-за заваленных снегом пешеходных дорог. Кадры в четверг, 24 февраля, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Его засняли в Дашково-Песочне от Куйбышевского шоссе в сторону гипермаркета Selgros. На кадрах видно, как один из пешеходов преодолел снежную яму, вышел на проезжую часть и пошел по ней. Рядом пешеходная дорожка завалена снегом.

Также рязанец заснял территорию, в которой неочищенная пешеходная дорожка находится в полуметре от открытого люка. На кадрах также можно заметить, что на ближайшем фонарном столбе отсутствует фонарь.