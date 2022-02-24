В Рязани в массовом ДТП на улице Чкалова пострадал девятимесячный ребенок
Авария случилась в среду, 23 февраля, примерно в 12:31 вблизи дома № 3 по улице Чкалова.
В Рязани на улице Чкалова произошло массовое ДТП. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария случилась в среду, 23 февраля, примерно в 12:31 вблизи дома № 3 по улице Чкалова. Там 47-летний рязанец на Citroen JUMPER врезался в остановившийся автомобиль Chery Tiggo, которым управлял 29-летний житель Московской области. От удара автомобиль по инерции врезался во впереди стоящий автомобиль Kia Cerato под управлением 23-летнего рязанца.
Пострадали 23-летняя пассажирка Chery Tiggo и ее девятимесячный ребенок. Им оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.