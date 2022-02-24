В Рязани прошел очередной «масочный» рейд
Очередной рейд уполномоченные работники провели в Московском районе. Они напомнили пассажирам о необходимости ношения масок в общественном транспорте в период пандемии.
В Рязани прошел «масочный» рейд. Об этом в четверг, 24 февраля,
Очередной рейд уполномоченные работники провели в Московском районе. Они напомнили пассажирам о необходимости ношения масок в общественном транспорте в период пандемии.
Кроме того, сотрудники также провели разъяснительную беседу с 69 гражданами и проверили масочный режим на конечных остановках.
Рейды в областном центре продолжаются.