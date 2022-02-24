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В Рязани планируют к маю 2023 года провести реконструкцию базы «Серебряные пруды»
Заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин отметил, что территорию в Сажневе ждет комплексная реконструкция. После проведенных работ центр детско-юношеского туризма и краеведения, который располагается на этой базе, продолжит действовать в обновленном здании.

В Рязани планируют провести работы по реконструкции базы «Серебряные пруды». Об этом в четверг, 24 февраля, заявил заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин на совещании с региональным минобром.

Никитин отметил, что территорию в Сажневе ждет комплексная реконструкция. После проведенных работ центр детско-юношеского туризма и краеведения, который располагается на этой базе, продолжит действовать в обновленном здании.

«Особое внимание я обратил на тот факт, что после завершения ремонта детский центр не изменит своего месторасположения — он по-прежнему останется на базе „Серебряные пруды“. Не поменяются ни его статус, ни подчинение, ни форма собственности базы и ее основное назначение», — сказал Никитин.

Также подчеркнул, что весь комплекс работ должен быть завершен к маю 2023 года. Соответствующие задачи он поставил перед региональными ведомствами — министерством образования, министерством строительного комплекса и министерством финансов.

«К маю 2023 года база „Серебряные пруды“ в обновленном виде должна быть полностью готова к проведению проверки Роспотребнадзора и открытию», — заключил Артем Никитин.