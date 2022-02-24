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В Рязани отключат воду на десяти улицах
Воды не будет с 9 до 15-16 часов.

В пятницу, 25 февраля, в Рязани отключат воду на десяти улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

C 9:00 до 16:00 воды не будет по адресам:

  • улица Могэс, дома №№ 5,14, 16, 3б литера А;
  • улица 3-й переулок МОГЭС, дом № 3;
  • улица Дзержинского, дом № 5,
  • улица Пожарный переулок, дом № 1б.

С 9:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • улица Есенина, дома №№ 2, 2а, 1, 1а, 1б, 1 строение 1;
  • улица Затинная, дом № 8 корпус 1;
  • улица Окский проезд, дома №№ 2б, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2;улица Фирсова, дом № 29;
  • улица Грибоедова, дом № 8б;
  • Солотчинское шоссе, дома №№ 1, 7, 7а, 11.