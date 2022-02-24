В Песочне и Кальном отключили электричество из-за аварии
Отключение света произошло на 12 улицах.
В Песочне и Кальном отключили электричество из-за аварии. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в диспетчерской РГРЭС.Отключение света произошло на 12 улицах:
- Новоселов,
- Тимуровцев,
- Советской Армии,
- Большая,
- Сережина Гора,
- Быстрецкая,
- Кальная,
- Касимовское шоссе,
- Окская,
- Панферовский переулок,
- Касимовский переулок,
- Солотчинское шоссе.
Электроэнергию планируют вернуть в дома в течение трех часов с момента отключения.