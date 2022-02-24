Минтранс заявил о готовности вывезти россиян с юга страны

Для этого используют железнодорожные и автомобильные маршруты.

Всех желающих покинуть юг России местных жителей готовы вывезти с территорий. Об этом в четверг, 24 февраля, РИА Новостям сообщили в Минтрансе.

Для этого используют железнодорожные и автомобильные маршруты.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно», — рассказали в министерстве.

Ранее Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге страны. Полеты с аэропортов запрещены до 2 марта.