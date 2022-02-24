В Минобороны заявили, что российские ВС не угрожают мирным жителям
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он заявил, что народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
В пресс-службе Минобороны России заявили, что военная операция по отношению к Украине не угрожает мирным жителям. Об этом передает
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он заявил, что народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Путин отметил, что ответственность за кровопролитие лежит на совести режима, правящего на Украине. Он призвал их военных сложить оружие и не выполнять приказов украинской власти.