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В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам
Также в ведомстве подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом в четверг, 24 февраля, РИА Новостям заявили в Минобороны.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Тем временем в соцсетях украинцы публикуют видео, на которых видны залпы ракет и снарядов. В Киеве включили сирены воздушной тревоги.

Ранее президент России Владимир Путин в утреннем обращении к россиянам объявил, что принял решение ввести специальную военную операцию в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.