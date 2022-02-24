В Минобороны сообщили, что средства ПВО Украины подавлены
Также уточняется, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя.
Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщило Минобороны России.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», — заявили в ведомстве.
Также уточняется, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя.
Ранее президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что в планы России не выходит оккупация Украины и призвал украинских военных «сложить оружия и пойти домой». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил военное положение на всей территории страны.
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