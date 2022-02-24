В ЛНР сообщили, что станица Луганская и город Счастье перешли под контроль республики

Об этом сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев.

Станица Луганская и город Счастье перешли под контроль республики. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев.

«Счастье и Станица Луганская — под контролем ЛНР», — написал он в Telegram-канале.

Около 7:00 он сообщил о наступлении на этом направлении.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика планирует вернуться к своим истокам.

«Мы однозначно вернемся к нашим истокам. Мы вернемся к нашей истории. Не той, которую нам преподносил запад, не к той, которую нам пытались рассказывать нацисты, а именно к нашей истории. Наши деды — настоящие герои, они победители Великой войне», — заявил Пасечник

Он также призвал украинский народ не бояться, так как власти Донбасса боролись за них восемь лет, «чтобы им жилось спокойно, чтобы они могли разговаривать на русском языке».

Ранее президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что в планы России не выходит оккупация Украины и призвал украинских военных «сложить оружия и пойти домой». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил военное положение на всей территории страны.