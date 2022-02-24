В ЛНР и ДНР сообщили, что украинские военные начали массово покидать позиции
Уточняется, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции.
Украинские военные начали массово покидать позиции. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили представители Луганской и Донецкой народных республик.
Уточняется, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции.
В Донецке сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.