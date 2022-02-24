В Кремле ответили на вопрос о сроках военной операции по демилитаризации Украины
Пресс-секретарь президента отметил, что он не может разглашать военную информацию. Он добавил, что единственным источником остается Минобороны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сроки демилитаризации Украины определит Владимир Путин. Об этом передает
Песков отметил, что сроки демилитаризации и денацификации Украины определит верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.
«Цели были сказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа», — заявил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что он не может разглашать военную информацию. Он добавил, что единственным источником остается Минобороны.