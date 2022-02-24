В Госдуме назвали сроки завершения спецоперации в Донбассе

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что это ясно дал понять президент Владимир Путин во время своего телеобращения к гражданам России.

В Госдуме рассказали, сколько будет длиться спецоперации в Донбассе. Об этом в четверг, 24 февраля, РИА Новостям заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

По его словам, спецоперация России в Донбассе не продлится долго. И, как отметил Красов, во время своего телеобращения президент Владимир Путин дал это понять.

«Я не думаю, что это будет долго. В ходе обращения к нации Владимир Путин обратился и к военнослужащим ВСУ, чтобы сложили оружие», — заявил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что в планы России не выходит оккупация Украины и призвал украинских военных «сложить оружия и пойти домой». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил военное положение на всей территории страны.