В ДНР заявили, что украинские военные попросили открыть гуманитарные коридоры
Об этом заявил официальный представитель Народный милиции ДНР Эдуард Басурин.
Украинские военные попросили об открытии гуманитарных коридоров. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил официальный представитель Народный милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник несет потери… Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что в планы России не выходит оккупация Украины и призвал украинских военных «сложить оружия и пойти домой». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ввел военное положение на всей территории страны.