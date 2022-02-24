В Азовском море удару подверглись два гражданских грузовых судна России
Оба судна продолжили движение. Для эвакуации раненого направили пограничные сторожевые катера.
В Азовском море ракетному удару ВСУ подверглись два российских гражданских грузовых судна. Об этом сообщили в ПУ ФСБ по Краснодарскому краю, пишут «
Есть пострадавшие. Нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды тяжело ранен, передает РИА Новости. Пожар потушили.
Оба судна продолжили движение. Для эвакуации раненого направили пограничные сторожевые катера.
Ранее Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Министр обороны Украины сообщил, что страна переходит в режим полной готовности.