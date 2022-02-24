Установлена личность мужчины, чей скелетированный труп нашли в Ухоловском районе

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Следователи установили личность мужчины, чей скелетированный труп нашли в Ухоловском районе. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По словам следователя по особо важным делам кораблинского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Максима Сеничкина, личность погибшего установили на 100%. Погибшим, как и предполагалось, оказался 35-летний житель села Канино Сапожковского района.

В декабре мужчина сообщил родственникам, что поехал на заработки в Москву, но не доехал. Тело мужчины было изъедено лисами.

В настоящее время проводится доследственная проверка.