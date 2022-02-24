Установлена личность мужчины, чей скелетированный труп нашли в Ухоловском районе
В настоящее время проводится доследственная проверка.
Следователи установили личность мужчины, чей скелетированный труп нашли в Ухоловском районе. Об этом в четверг, 24 февраля,
По словам следователя по особо важным делам кораблинского МСО СУ
В декабре мужчина сообщил родственникам, что поехал на заработки в Москву, но не доехал. Тело мужчины было изъедено лисами.
В настоящее время проводится доследственная проверка.