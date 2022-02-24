Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Также президент Украины объявил о раздаче оружия всем желающим.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией!» — сказал Владимир Зеленский на брифинге.

Президент также заявил, что всем кто в России не потерял совесть — пора выйти и заявить о протесте против войны с Украиной.

«Россия подло напала рано утром на наше государство. Также, как это сделала фашистская Германия во времена Второй мировой», — заявил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он заявил, что народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.