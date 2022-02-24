Сотрудники Росгвардии задержали двух кораблинцев со свертками наркотиков

Мужчин передали полицейским для дальнейших разбирательств.

В Кораблине сотрудники Росгвардии задержали двух человек за незаконное хранение наркотиков. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба органа.

Одного 21-летнего мужчина задержали на улице Новая Школьная. Кораблинец привлек внимание сотрудников Росгвардии подозрительным поведением. При проверке документов молодой человек начал вести себя неадекватно. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у гражданина, как позже показала экспертиза, сверток с синтетическим наркотиком массой 1,15 грамма.

Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Второго задержали на следующий день. Сотрудникам Росгвардии показалось, что 30-летний мужчина может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя суетливо, начал заметно нервничать при приближении патрульного автомобиля. При досмотрела у него обнаружили сверток с веществом растительного происхождения — марихуаной общей массой 9 грамм.

Кораблинца передали полицейским.