Сбербанк заявил о готовности защищать средства клиентов при любом сценарии

В банке уточнили, что в настоящее время Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, а потому все физические и юридические лица могут не беспокоиться о своих финансах.

Кредитная российская организация Сбербанк заявила, что готова защищать средства своих клиентов при любом развитии событий. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба банка.

В банке уточнили, что в настоящее время Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, а потому все физические и юридические лица могут не беспокоиться о своих финансах. В пресс-службе также подчеркнули, что банк готов к любому развитию ситуации и уже проработал сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов своих клиентов.

«Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях».

Ранее американская администрация заявила, что подготовила предварительной пакет санкций против России. В него, по данным зарубежных СМИ, может попасть и Сбербанк. Ограничения могут коснуться обработки транзакций кредитных организаций.