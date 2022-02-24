Рязанские синоптики пообещали теплый март и половодье
Рязанцам пообещали теплый март и половодье. Об этом в четверг, 24 февраля,
«По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, среднесуточная температура воздуха в марте предполагается выше климатической нормы, количество осадков около нормы. С учетом сложившихся к настоящему моменту гидрометеоусловий, характер и мощность предстоящего половодья, зависеть только от интенсивности потепления и от количества осадков в марте», — говорится в сообщении.