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Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП со сбитыми пешеходами
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП со сбитыми пешеходами. Об этом сообщает сайт УМВД.

22 сентября 2021 года в Рязани около дома № 23/27 на улице Семена Середы 37-летний житель Рыбновского района на «АФ-4750Е3» сбил 41-летнюю рязанку. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

8 декабря 2021 год в Рязани около дома № 126 на улице Островского, 30-летняя рязанка на «DAIHATSU CUOR» сбила 64-летнюю жительницу села Дядьково. По предварительной информации, оан также преходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Очевидцев просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, № 12 корпус 1.