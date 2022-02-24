Рязанец продал жительнице Соликамска несуществующий автомобиль

Пермские полицейские раскрыли дело о мошенничестве, которое совершил рязанец. Подробности дела во вторник, 22 февраля,
Жительница Соликамска на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже «Ваз — 2111». Ее привлекла невысокая цена, поэтому женщина сразу позвонила продавцу и договорилась о сделке. Тот потребовал предоплату в размере пяти тысяч рублей, но после того, как он их получил, перестал выходить на связь. Потерпевшая выехала в Нытву, так как продавец в объявлении указал именно этот город, но по имеющемуся адресу никого не оказалось. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Правоохранители установили, что мошенником являлся неоднократно судимый 31-летний рязанец. Его задержали по месту жительства.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.