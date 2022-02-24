Рязанец ограбил семилетнюю девочку в супермаркете

Женщина оставила сумки под присмотром ребенка пока делала в магазине покупки. Злоумышленник вышел с ними на улицу и скрылся.

В Рязани в фойе супермаркета 60-летний мужчина ударил семилетнюю девочку и отобрали у нее сумки с покупками ее матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 34-летняя рязанка и сообщила, что в фойе супермаркета на площади Свободы незнакомец ударил ее семилетнюю дочь и забрал сумки с покупками. Женщина оставила сумки под присмотром ребенка пока делала в магазине покупки. Злоумышленник вышел с ними на улицу и скрылся.

Полиция передала ориентировку на розыск всем патрулям. На улице заметили мужчину, похожего на описанного в ориентировке на розыск. Патрульные остановили мужчину и выяснили, что 60-летний рязанец причастен к ограблению. Его задержали.

Ранее рязанца судили за кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ («Грабеж»).