Рязанцам рассказали, стоит ли менять евро на рубли

Об этом рассказал Президент Ассоциации «Рязанский банкирский дом», первый заместитель председателя правления «Прио-Внешторгбанка» Михаил Волков.

С покупкой валюты рязанцам стоит подождать. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказал Президент Ассоциации «Рязанский банкирский дом», первый заместитель председателя правления «Прио-Внешторгбанка» Михаил Волков.

Он отметил, что произошло резонансное событие, но в жизни граждан резких изменений не будет. Пояснил на примере работы Прио-Внешторгбанка.

«Ажиотажа нет. Очередей в отделении банка за обменом и покупкой валют не наблюдается. Интерес у граждан скорее информационный. Люди звонят, задают вопросы и консультируются со специалистами», — сообщил Волков.

Президент Ассоциации «Рязанский банкирский дом» напомнил, что в любом случае не стоит терять голову и в спешке покупать валюту по подскочившему курсу.

«Мы готовы выдавать валюту по вкладам в долларах и евро, если вкладчики захотят забрать деньги. Если речь идет о покупке, то я бы советовал лишний раз спокойно подумать и не торопиться конвертировать рубли в евро, иначе можно больше потерять сегодняшней из-за курсовой неопределенности. Нужно немного подождать», — заключил Волков.