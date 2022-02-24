Рязанцам рассказали, куда вложить деньги во время кризиса

«Капитал — строитель жилья!» уже более 20 лет на рынке строительства. Компания занимает лидирующие позиции в рейтинге ЕРЗ среди застройщиков Рязани, а потому предлагает местным жителям надежную инвестицию — приобретение квартиры в готовых домах, которые уже сданы или находятся на этапе строительства.

«Капитал — строитель жилья!» посоветовал рязанцам инвестировать свои средства в недвижимость. Компания утверждает, что такое вложение поможет уберечь себя от обесценивания денежных активов.

«Капитал — строитель жилья!» уже более 20 лет на рынке строительства. Компания занимает лидирующие позиции в рейтинге ЕРЗ среди застройщиков Рязани, а потому предлагает местным жителям надежную инвестицию — приобретение квартиры в готовых домах, которые уже сданы или находятся на этапе строительства.

В городе Рязани «Капитал» предлагает несколько готовых жилых комплексов: СМАРТ-дом на ул. Гоголя, СМАРТ-дом на ул. Касимовское шоссе, а также семейный квартал «Петра и Февронии» на Солотчинском шоссе.

Мнение экспертов: управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка: нынешняя ситуация ожидаемо повлечет много негативных аспектов. Например, на фоне санкций россиян могут ждать экспортные ограничения, а вслед за ними — повышение цен на стройматериалы.

«Все предыдущие экономические и политические потрясения лишь приводили к росту спроса на российском рынке недвижимости, так как он представляет собой один из немногих действительно надежных активов», — сказала Надежда Коркка.

Помимо подорожания стройматериалов, горожан могут жать и другие последствия экономического кризиса.

«В период таких событий всегда резко возрастает спрос на жилье, особенно в России, где помимо жилой недвижимости трудно найти столь же ценный, предсказуемый и устойчивый в плане ликвидности активов», рассказал совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Инвестировать разумно в текущей обстановке — можно. Представители компании «Капитал» подскажут, как это сделать. Для этого достаточно позвонить по телефону: 43-41-32 и записаться на бесплатную консультацию.

Вы также можете обратиться в офис за личной консультацией по адресу: Островского, 21, корп. 2, 5 этаж или Московское шоссе 21, у ТРЦ «Премьер».