Россия примет «жесткие» меры в ответ на санкции Евросоюза
В сообщении отметили, что шаги против России, а также ДНР и ЛНР «не смогут остановить поступательное развитие государств и оказание им помощи».
Россия примет «жесткие» меры в ответ на санкции Евросоюза. Об этом сообщил
В сообщении отметили, что шаги против России, а также ДНР и ЛНР «не смогут остановить поступательное развитие государств и оказание им помощи».
«В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», — отметили в МИД России.
Напомним, 24 февраля Россия начала на Украине специальную военную операцию. После этого Евросоюз пригрозил санкциями России.