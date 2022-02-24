Россия примет «жесткие» меры в ответ на санкции Евросоюза

В сообщении отметили, что шаги против России, а также ДНР и ЛНР «не смогут остановить поступательное развитие государств и оказание им помощи».

Россия примет «жесткие» меры в ответ на санкции Евросоюза. Об этом сообщил сайт МИД России.

В сообщении отметили, что шаги против России, а также ДНР и ЛНР «не смогут остановить поступательное развитие государств и оказание им помощи».

«В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», — отметили в МИД России.

Напомним, 24 февраля Россия начала на Украине специальную военную операцию. После этого Евросоюз пригрозил санкциями России.