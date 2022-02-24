Пропавшего в Сараевском районе мужчину нашли мертвым
Сотрудники уголовного розыска сараевской полиции нашли тело мужчины в нежилом доме в десятках метров от его жилища около обеда, 24 февраля.
50-летнего Владимира Страшникова, пропавшего в Сараевском районе, нашли мертвым. Об этом пишет ИД «Пресса».
Сотрудники уголовного розыска сараевской полиции нашли тело мужчины в нежилом доме в десятках метров от его жилища около обеда, 24 февраля.
Насильственных признаков на трупе не нашли. Причины смерти установит экспертиза.