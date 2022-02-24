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Под Рязанью 40-летний мужчина покончил с собой и оставил предсмертную записку
Труп мужчины нашла его сожительница.

В Старожиловском районе обнаружили труп 40-летнего мужчины. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Труп мужчины нашли в одном из селений в среду, 23 февраля.

По словам старшего следователя кораблинского МСО СУ С. К. России по региону Аиды Амахановой, тело мужчины нашла его сожительница.

«Его сожительница зашла в комнату и увидела мужчину, который не подавал признаков жизни. В настоящее время выясняем точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося», — рассказала следователь.

Перед смертью мужчина написал предсмертную записку, в которой попросил родных простить его. Некоторое время назад он попал в ДТП, и очень переживал из-за этого случая.