Под Рязанью 40-летний мужчина покончил с собой и оставил предсмертную записку
Труп мужчины нашла его сожительница.
В Старожиловском районе обнаружили труп 40-летнего мужчины. Об этом в четверг, 24 февраля,
Труп мужчины нашли в одном из селений в среду, 23 февраля.
По словам старшего следователя кораблинского МСО СУ
«Его сожительница зашла в комнату и увидела мужчину, который не подавал признаков жизни. В настоящее время выясняем точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося», — рассказала следователь.
Перед смертью мужчина написал предсмертную записку, в которой попросил родных простить его. Некоторое время назад он попал в ДТП, и очень переживал из-за этого случая.