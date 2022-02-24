«Почта России» упростила для клиентов подачу и отслеживание обращений в поддержку

Клиентов заранее предупредят, когда будет готов ответ по обращению, что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. Подобная функция в ближайшее время появится и в мобильном приложении.

«Почта России» обновила сервис цифровых обращений для своих клиентов. Теперь все запросы доступны на сайте pochta.ru.

Клиентов заранее предупредят, когда будет готов ответ по обращению, что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. Подобная функция в ближайшее время появится и в мобильном приложении.

Ранее клиенты не могли получить информацию об актуальном статусе обращения и предполагаемой дате ответа. Им лишь приходил ответ на электронную почту спустя неустановленное время. Теперь обращение автоматически сохраняется в разделе «Мои отправления». Там же хранятся и другие обращения — как открытые, так и завершенные. Для каждого обращения отображается актуальный статус и срок предоставления ответа — так клиенты могут легко убедиться, что обращение находится в работе.

Помимо текста обращения, карточка содержит основные данные о проблеме — теперь эту информацию не нужно сохранять отдельно.

Претензии на розыск — отдельный вид обращений — в новой версии сервиса привязаны к отправлениям, по которым они были созданы. Также из карточки обращения можно быстро перейти в карточку отправления, к которому оно относится.

«Мы перестраиваем экосистему наших продуктов вокруг клиентов и их потребностей, поэтому настроить эффективную и качественную работу с обращениями пользователей для нас критически необходимо. Особенно учитывая, что через нас проходят миллионы клиентов каждый день. Мы полностью переработали наш сервис обращений, чтобы людям было максимально легко и комфортно им пользоваться», — отметил Станислав Чернин, генеральный директор Почтатеха, цифрового подразделения Почты России.