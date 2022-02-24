Песков заявил, что Путин готов к переговорам с руководством Украины
Отмечается, что президент России готов обсудить взаимный отказ размещать вооружение в случае ответной готовности Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с руководством Украины о ее нейтральном статусе. Об этом сообщил Mash.
Отмечается, что президент России готов обсудить взаимный отказ размещать вооружение в случае ответной готовности Киева.
Ранее стало известно, что Россия начала специальную военную операцию на Украине.