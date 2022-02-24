Оперштаб рязанского правительства опроверг информацию о блокировке счетов и транзакций клиентов Сбербанка
Рязанцев также заверили, что все отделения и системы работают в штатном режиме.
Рязанцев попросили не доверять непроверенной информации о блокировке счетов и транзакций физических и юридических лиц в Сбербанке. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила опергруппа регионального правительства.
Ранее в соцсетях появилась ложная информация, что на фоне военной спецоперации из-за Донбасса, счета физических и юридических лиц в Сбербанке заблокируют. Центральное отделение Сбербанка официально опровергло информацию. В банке также подчеркнули, что все его системы работают в штатном режиме, клиентам доступны их средства и сервисы в полном объеме.
Ранее банк заявил, что готов к любому развитию ситуации.