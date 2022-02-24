В Песочне закрыли наркопритон
Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона. В помещении обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотических средств.
В Рязани закрыли наркопритон на улице Зубковой. Об этом сообщила
Квартира принадлежит 28-летнему мужчине, известного полиции. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.
Некоторое время назад стало известно, что в квартире собираются компании для употребления наркотиков.
Полиция пресекла деятельность наркопритона. Там нашли и изъяли предметы, используемые для употребления запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.