На границах Украины выстроились очереди из машин
Отмечается, что жители Украины пытаются уехать в Словакию.
Около погранперехода в украинском Ужгороде выстроилась очередь из машин. Об этом днем в четверг, 24 февраля, сообщил Mash.
Отмечается, что жители Украины пытаются уехать в Словакию.
Также в сети появились видео, как люди в Харькове столпились в очереди к банкоматам. В метро начали раздавать питьевую воду, вход туда бесплатный.
В Днепропетровске и Харькове образовались очереди за продуктами и водой.