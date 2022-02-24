Любимов выступил за повышение расходов на содержание беженцев с 800 до 1500 рублей в день
Губернатор Рязанской области поддержал предложения врио главы МЧС России Александра Чуприяна повысить расходы на обеспечение обустройства эвакуированных из Донбасса. Любимов заявил, что именно 1,5 тысячи уходит на социально-бытовое содержание одного прибывшего из ЛДНР в сутки.
Николай Любимов выступил за повышение расходов на содержание беженцев с 800 до 1500 рублей в день. Об этом сообщает «
Губернатор Рязанской области поддержал предложения врио главы МЧС России Александра Чуприяна повысить расходы на обеспечение обустройства эвакуированных из Донбасса. Любимов заявил, что именно 1,5 тысячи уходит на социально-бытовое содержание одного прибывшего из ЛДНР в сутки.
«Если будет задача, то значит, справимся и так», — заявил политик. Он отметил, что в регионе также помогают меценаты, но содержать прибывших за счет спонсоров постоянно не получится.