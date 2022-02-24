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Любимов выступил за повышение расходов на содержание беженцев с 800 до 1500 рублей в день
Губернатор Рязанской области поддержал предложения врио главы МЧС России Александра Чуприяна повысить расходы на обеспечение обустройства эвакуированных из Донбасса. Любимов заявил, что именно 1,5 тысячи уходит на социально-бытовое содержание одного прибывшего из ЛДНР в сутки.

Николай Любимов выступил за повышение расходов на содержание беженцев с 800 до 1500 рублей в день. Об этом сообщает «МедиаРязань».

Губернатор Рязанской области поддержал предложения врио главы МЧС России Александра Чуприяна повысить расходы на обеспечение обустройства эвакуированных из Донбасса. Любимов заявил, что именно 1,5 тысячи уходит на социально-бытовое содержание одного прибывшего из ЛДНР в сутки.

«Если будет задача, то значит, справимся и так», — заявил политик. Он отметил, что в регионе также помогают меценаты, но содержать прибывших за счет спонсоров постоянно не получится.