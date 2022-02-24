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Лавров заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами
Лавров сообщил, что запад не уважает международное право и пытается его разрушить, продвигая то, что они называют «порядком, основанным на правилах».

Россия готова к диалогу со всеми странами. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с пакистанским коллегой, сообщили РИА Новости.

Лавров сообщил, что запад не уважает международное право и пытается его разрушить, продвигая то, что они называют «порядком, основанным на правилах».

«Как Вы могли уже слышать, президент России Владимир Путин сделал детальное заявление сегодняшним утром в связи с действиями НАТО и объявлением о том, что они теперь не ограничиваются территориями государств-членов, а претендуют на большие масштабы. Они „несут ответственность за мировую безопасность“. То, как они продвигают так называемые стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, — это, безусловно, свидетельствует о том, что у них есть „аппетит“ в отношении всей планеты», — сказал министр.

Также глава МИД добавил, что ранее стране провела напряженные и детальные обсуждения с США и другими членами НАТО. Он выразил надежду, что у обеих сторон ещ есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам.